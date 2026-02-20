Jetzt einschalten
HFC-Trainer Robert Schröder bremst bei Fabrice Hartmann die Erwartungen: "Nicht immer auf ihn hochstilisieren"
Offensivmann Hartmann könnte im Heimspiel des Halleschen FC gegen den Greifswalder FC am Samstag erstmals seit November wieder für die Rot-Weißen auf dem Platz stehen. Warum das Folgen für die Abwehr hätte.
20.02.2026, 18:54
Halle/MZ. Ein Einblick in personelle Gedankenspiele? Ganz offen und ehrlich, direkt vor einem Spiel? Macht ein Fußballtrainer eigentlich nie. Der Gegner soll ja, wenn möglich, überrascht werden.