HFC-Trainer Robert Schröder bremst bei Fabrice Hartmann die Erwartungen: "Nicht immer auf ihn hochstilisieren"

Offensivmann Hartmann könnte im Heimspiel des Halleschen FC gegen den Greifswalder FC am Samstag erstmals seit November wieder für die Rot-Weißen auf dem Platz stehen. Warum das Folgen für die Abwehr hätte.