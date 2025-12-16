Thomas Müllers Bayern-Abschied, ein neuer Formel-1-Weltmeister und die skurrile WM-Auslosung: Zitate aus dem Sportjahr 2025.

Seltsame Show: Die WM-Auslosung mit Donald Trump (l) und FIFA-Präsident Gianni Infantino. (Archivbild)

Berlin (dpa) -

„Wir trinken alles zam, was noch vorhanden ist. Dann reißen wir die Bude nieder.“

(Ski-Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder am 7. März nach WM-Bronze der Staffel mit Pia Fink, Katharina Hennig, Helen Hoffmann und Victoria Carl)

„Ich habe es geliebt, der moderne Gladiator zu sein.“

(Thomas Müller am 10. Mai nach seinem letzten Bundesliga-Heimspiel mit dem FC Bayern München)

„Viel Spaß und ordentlich Rambo Zambo auf dem Marienplatz!“

(Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am 17. Mai in seinem Glückwunsch auf X an den FC Bayern München zur 34. deutschen Fußball-Meisterschaft)

„Tequila, Gummibärchen und Schwimmen. Einfach ein paar Tage wie die Touristen sein.“

(Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka am 7. Juni auf die Frage, wie sie die Niederlage im Finale der French Open verarbeiten will)

„Ich habe Lothar beim Spiel unserer Frauen-Mannschaft gesprochen. Sonst haben wir uns relativ wenig zu sagen, weil ich festgestellt habe, dass er noch keine neue Tasse gefunden hat.“

(Uli Hoeneß am 7. September über Experte Lothar Matthäus, mit dem er im Zuge des Bayern-Pokers um Nick Woltemade verbal aneinander geraten war und ihm vorgeworfen hatte, er habe „nicht alle Tassen im Schrank“)

„Früher hab' ich 80 Minuten zugeguckt, heute 90.“

(Der ehemalige Top-Joker Nils Petersen (u.a. SC Freiburg) über die Zeit nach dem Karriereende. Petersen erhielt für diesen Spruch am 24. Oktober die Auszeichnung „Fußballspruch des Jahres“ bei der Gala der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur)

„Jeder Spieler hat heute ein extrem gutes Spiel gemacht und gearbeitet wie das rosafarbene Tier.“

(Bundestrainer Julian Nagelsmann am 17. November nach dem dominanten 6:0-Sieg über die Slowakei zum Abschluss der WM-Qualifikation)

„Ihr habt einen Kindheitstraum wahr gemacht. Ich liebe dich, Mama, ich liebe dich, Papa.“

(Lando Norris am 7. Dezember nach dem Gewinn seiner ersten Formel-1-WM)

„Was eigentlich eine Feier des schönen Spiels bei der Auslosung der WM hätte sein sollen, artete stattdessen in eine düstere Zurschaustellung politischer Speichelleckerei eines Mannes aus.“

(Die britische Zeitung „Daily Mirror“ zur Auslosung der Fußball-Weltmeisterschaft am 5. Dezember in Washington)

„Die dritte Halbzeit gewinnen wir.“

(Handball-Nationalspielerin Viola Leuchter am 14. Dezember nach der Niederlage des deutschen Teams im WM-Finale gegen Norwegen mit Blick auf die Partynacht in Rotterdam)