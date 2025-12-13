Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Spiel gegen den FC Einheit Wernigerode am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (0:1)-Punkteteilung.

Sandersdorf/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SG Union Sandersdorf und FC Einheit Wernigerode ist auf Augenhöhe geendet.

Prasidda Pandyal (FC Einheit Wernigerode) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

SG Union Sandersdorf und FC Einheit Wernigerode – 1:1 in Minute 74

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Marius Ihbe, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Sandersdorfer zu erlangen (74.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Wernigerode

SG Union Sandersdorf: Räthel – Hamella, Scheibe (63. Koto'o Djouokou), Nakano, Brunner, Mehnert (12. Wonneberger), Sponholz, Farkas, Schnabel, Exner, Ihbe

FC Einheit Wernigerode: Sparwasser – Hunter, Kuhnhold, Lisowski, Radomski (63. Dörnte), St. Louis (63. Taiwo), Farwig, Pandyal (81. Schlichting), Pillich, Wersig, Singbeil

Tore: 0:1 Prasidda Pandyal (29.), 1:1 Marius Ihbe (74.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Marc Jünger, Julian Lucas Winkler; Zuschauer: 100