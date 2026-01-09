weather schneeregen
Perio Trap Pharmaceuticals Zahnpasta aus Halle: Sprunghaft gestiegene Nachfrage führt zu restlos leerem Lager

Erst im vergangenen Jahr hat das hallesche Unternehmen Perio Trap begonnen, seine Zahnpasta in ausgewählten Apotheken in Halle zu verkaufen. Inzwischen kommen Anfragen aus der ganzen Welt.

Von Denny Kleindienst 09.01.2026, 12:04
Pierre Tangermann (links) und Mirko Buchholz sind die beiden Geschäftsführer von Perio Trap. Ihre Zahnpasta findet derzeit reißenden Absatz.
Halle (Saale)/MZ. - Was das hallesche Jungunternehmen Perio Trap entwickelt hat und auch in Halle herstellt ist eine weltweit einzigartige Zahnpasta für den täglichen Gebrauch sowie ein Pflegegel, welches vor allem von Zahnärzten genutzt wird. Jetzt hat es einen besonders eindrucksvollen Start ins neue Jahr hingelegt.