Die Wissenschaft spricht von Durchbruch: Ein Start-up aus Halle hat ein Gel und eine Zahnpasta entwickelt, die Zahnfleischentzündungen verhindern sollen. Wo es sie zu kaufen gibt und was sie kostet.

Revolution aus der Tube - was eine Zahnpasta aus Halle weltweit einzigartig macht

PerioTrap-Geschäftsführer Mirko Buchholz zeigt am Modell eine Zahnfleischentzündung. Die Produkte der Firma aus Halle sollen sie verhindern.

Halle (Saale)/MZ - Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Zahnfleischentzündung, einer Gingivitis (leichte Form) oder im schweren Verlauf an Parodontitis. Sie führt zu Gewebe- und Knochenabbau, letztlich zum Zahnverlust. „Die Standardbehandlung beim Zahnarzt ist die mechanische oder Ultraschall-basierte Reinigung des Biofilms, was oft schmerzhaft ist und regelmäßig wiederholt werden muss. Die Krankheit ist ab einem bestimmten Punkt nur noch beherrschbar, nicht heilbar“, sagt Dr. Mirko Buchholz, einer von zwei Geschäftsführern des halleschen Start-ups „PerioTrap“.