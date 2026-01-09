Erik Brand überzeugt bei den cerebricks Volley Goast. Oft steht er aber im Schatten seines Bruders, Nationalspieler Tobias. Wie der Volleyballer damit umgeht.

Heute Volleyballer, morgen Weinbauer: Das ist Erik Brand von den cerebricks Volley Goats

Erik Brand übernimmt bei den cerebricks Volley Goats immer mehr Verantwortung.

Halle/MZ - Erik Brand hat im Spätsommer 2025 den ersten Schritt in die Karriere nach der Karriere gemacht. Der Volleyballprofi der cerebricks Volley Goats hat ein Fernstudium der Agrarwissenschaft begonnen. „Unserer Familie gehört ein Wein- und Agraranbau“, erzählt der 21-Jährige, der den elterlichen Betrieb in der Nähe von Mainz irgendwann mit seinem älteren Bruder Tobias, er ist ausgebildeter Winzer, übernehmen soll.