Protesten zum Trotz hat der Bildungsausschuss jetzt die Fusion der KGS Hutten mit der IGS am Steintor beschlossen. Die neue Gesamtschule wird eine der größten im ganzen Land.

Blick auf die IGS Am Steintor Halle. Sie soll bald deutlich aufwachsen.

Halle (Saale)/MZ. - Trotz Protests von Eltern hat der Bildungsausschuss der Stadt am Mittwoch einstimmig beschlossen, dass die Kooperative Gesamtschule Ulrich von Hutten (KGS Hutten) ab dem Schuljahr 2026/27 mit der Integrierten Gesamtschule am Steintor (IGS) zusammengelegt werden soll. Dadurch entsteht die mit Abstand größte Schule in ganz Halle und eine der größten im ganzen Land (mehr als 1.300 Schüler).