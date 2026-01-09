Vize-Kapitän Adam Domogalla füllt bei den Bulls als drittbester Scorer eine wichtige Rolle aus. Neben dem Eis hat er die Hoheit über die Musikbox in der Kabine. Welche Songs besonders gefragt sind.

Böhse Onkelz und Paloma Blanca: So heizt Adam Domogalla den Saale Bulls als Kabinen-DJ ein

Adam Domogalla (l.) und Sergej Stas treffen bei den Saale Bulls die Musikauswahl.

Halle/MZ. Adam Domogalla hält die Hände vor seinen Körper und trommelt pantomimisch in die Luft. Danach spielt er Luftgitarre. „Wenn die Jungs das machen, sehe ich, dass sie die Songs mögen“, sagt er Stürmer der Saale Bulls lachend.