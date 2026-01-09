Die nordfinnische Stadt Oulu eröffnet das europäische Kulturjahr am kommenden Wochenende. Bei dem XXL-Event werden aber voraussichtlich keine Gäste aus Halle dabei sein. Wie es mit der Städtepartnerschaft in 2026 weiter geht.

Halle (Saale)/MZ. - Mit einer Förderung von rund 40 Millionen Euro feiert Halles Partnerstadt Oulu das ganze Jahr lang: Gemeinsam mit der slowakischen Stadt Trenčín hat die Europäische Union ihr den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2026“ verliehen, die damit die Vielfalt des kulturellen Erbes in Europa zeigen und ein besseres Verständnis der Bürger Europas untereinander zu ermöglichen sollen.