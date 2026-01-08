EIL
Verteidiger und seine Laura werden Eltern "Vorfreude" beim Nordlicht: So wappnet sich HFC-Profi Schmedemann für die Rolle als Papa
Pascal Schmedemann, Fußballprofi beim Halleschen FC, und seine Freundin erwarten im Februar ihren Sohn. Wie sich der Verteidiger auf die Vaterschaft vorbereitet
08.01.2026, 17:00
Halle/MZ. - Viel Platz möchte Pascal Schmedemann gar nicht für sich beschlagnahmen. Ein paar seiner Klamotten sollen nur mit hinein in die Familientasche für das Krankenhaus, die der Fußballprofi des Halleschen FC und Freundin Laura demnächst vorbereiten müssen. „Falls ich gerade auf dem Trainingsplatz stehen sollte, damit ich wenigstens ein eigenes Outfit dabeihabe“, erzählt der werdende Papa Schmedemann und lacht. „Ansonsten kommen Sachen für die Mutter und das Baby rein.“