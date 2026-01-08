weather schneeschauer
  4. Hallescher FC: So wappnet sich Profi Pascal Schmedemann für die Rolle als Papa

Verteidiger und seine Laura werden Eltern "Vorfreude" beim Nordlicht: So wappnet sich HFC-Profi Schmedemann für die Rolle als Papa

Pascal Schmedemann, Fußballprofi beim Halleschen FC, und seine Freundin erwarten im Februar ihren Sohn. Wie sich der Verteidiger auf die Vaterschaft vorbereitet

Von Tobias Grosse 08.01.2026, 17:00
Stets die Ruhe selbst: Pascal Schmedemann
Stets die Ruhe selbst: Pascal Schmedemann (Foto: Imago/Köhn)

Halle/MZ. - Viel Platz möchte Pascal Schmedemann gar nicht für sich beschlagnahmen. Ein paar seiner Klamotten sollen nur mit hinein in die Familientasche für das Krankenhaus, die der Fußballprofi des Halleschen FC und Freundin Laura demnächst vorbereiten müssen. „Falls ich gerade auf dem Trainingsplatz stehen sollte, damit ich wenigstens ein eigenes Outfit dabeihabe“, erzählt der werdende Papa Schmedemann und lacht. „Ansonsten kommen Sachen für die Mutter und das Baby rein.“