Pascal Schmedemann, Fußballprofi beim Halleschen FC, und seine Freundin erwarten im Februar ihren Sohn. Wie sich der Verteidiger auf die Vaterschaft vorbereitet

"Vorfreude" beim Nordlicht: So wappnet sich HFC-Profi Schmedemann für die Rolle als Papa

Halle/MZ. - Viel Platz möchte Pascal Schmedemann gar nicht für sich beschlagnahmen. Ein paar seiner Klamotten sollen nur mit hinein in die Familientasche für das Krankenhaus, die der Fußballprofi des Halleschen FC und Freundin Laura demnächst vorbereiten müssen. „Falls ich gerade auf dem Trainingsplatz stehen sollte, damit ich wenigstens ein eigenes Outfit dabeihabe“, erzählt der werdende Papa Schmedemann und lacht. „Ansonsten kommen Sachen für die Mutter und das Baby rein.“