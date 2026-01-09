Die Sportanlage in der Geschwister-Scholl-Straße in Halle ist bislang nicht als Krawallort bekannt. Aber trügt der Schein? Für Andreas Wels von Hauptsache Halle ist die Maß voll.

Gibt es nicht nur Sport, sondern auch ausschweifende Feten am VfL-Stadion in Halle, die Anwohner nerven?

Halle (Saale)/MZ. - Morgens ist es friedlich rund um das VfL-Stadion am Zoo in Halle. Vereinzelt stehen noch abgebrannte Feuerwerksbatterien am Straßenrand. Doch trügt der Schein? Entwickeln sich Stadion und Sportlerheim zu einem Hotspot von Lärm und Gewalt? Die Fraktion Hauptsache Halle im Stadtrat schlägt Alarm, fordert die Stadtverwaltung zu einem konsequenten Handeln gegen Ruhestörer auf.