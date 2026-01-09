34 Spiele für die Rot-Weißen Update: Akono verlässt den Halleschen FC - zieht es ihn jetzt nach Serbien?

Der Angreifer war im Sommer 2024 mit großen Erwartungen nach Halle gekommen. Diese erfüllten sich nicht. Nun endet das Kapitel beim HFC vorzeitig. Wie geht es für den Angreifer weiter?