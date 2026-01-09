Mathias Arnold, Apotheker in Halle und Merseburg, sieht einige Verbesserungen für die Patienten. Doch einiges stört ihn auch an dem Gesetzentwurf: „OP-Schwestern operieren ja auch nicht selbst.“

Apotheker aus Halle wütend: Mehr Arbeit, aber Honorare wie 2013

Mathias Arnold sieht für die Patienten einige Vorteile im neuen Gesetzentwurf. Anderes wiederum macht ihn wütend.

Halle (Saale)/MZ. - „Das wird alles nicht funktionieren, wenn wir für das Geld von 2013 arbeiten müssen.“ Mathias Arnold, der Vorsitzende des Landesapothekerverbandes, ist ziemlich wütend. Der Grund: Die Apotheken sollen künftig mehr Aufgaben erfüllen dürfen.