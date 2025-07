Aref Nahhas hat schon in Hunderten Apotheken gearbeitet. Nun eröffnet er seine eigene am Markt in Halle. Mehrsprachigkeit ist dort nicht die einzige Besonderheit.

Neue Apotheke am Markt in Halle

Aref Nahhas eröffent im einstigen Yves-Rocher-Laden die Apotheke am Markt in Halle.

Halle (Saale). - Schon seit er zwölf Jahre alt ist, träumt er davon, eine eigene Apotheke zu haben, sagt Aref Nahhas. Im Alter von 33 Jahren geht dieser Traum nun in Erfüllung. Am Freitag, 25. Juli, wird er die Apotheke am Markt in Halle eröffnen.