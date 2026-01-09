Im neuen Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 9. Januar geht es um einen, der die Wärme liebt.

Ein Mitbewohner, der es in Halle gerne schon wärmer hätte

Gerne wieder wärmer werden darf es für diesen Mitbewohner in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Ein neues Jahr, ein neuer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche Überraschungen.