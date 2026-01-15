Engagement für den Ort Wie der lebendige Adventskalender in Sennewitz plötzlich mehr bewirkte als Weihnachtsstimmung
Beim lebendigen Adventskalender in Sennewitz führte eine Idee aus dem Chor zu einer besonderen Spendenaktion zu einer überraschenden Summe – und zu Hilfe für das Ambulante Kinder- und Jugendhospiz Halle.
15.01.2026, 09:59
Sennewitz/Halle/MZ. - Im Dezember wurde der lebendige Adventskalender in Sennewitz wieder zum Treffpunkt für Musik, Begegnung und nachbarschaftliche Wärme. Im vergangenen Jahr stand dabei ein besonderes Anliegen im Mittelpunkt: die Unterstützung des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizes Halle (AKJH).