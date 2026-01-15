Beim lebendigen Adventskalender in Sennewitz führte eine Idee aus dem Chor zu einer besonderen Spendenaktion zu einer überraschenden Summe – und zu Hilfe für das Ambulante Kinder- und Jugendhospiz Halle.

Wie der lebendige Adventskalender in Sennewitz plötzlich mehr bewirkte als Weihnachtsstimmung

Siegfried und Annette Both vom Sennewitzer Heimatverein überreichen die Spende an die Leiterin des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizes Halle, Bettina Werneburg (Mitte).

Sennewitz/Halle/MZ. - Im Dezember wurde der lebendige Adventskalender in Sennewitz wieder zum Treffpunkt für Musik, Begegnung und nachbarschaftliche Wärme. Im vergangenen Jahr stand dabei ein besonderes Anliegen im Mittelpunkt: die Unterstützung des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizes Halle (AKJH).