Zwei Männer werden verdächtigt, Parfüm im Wert von über 1.000 Euro in Halle gestohlen zu haben. Bei der Suche nach ihnen bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Parfüm gestohlen: Wer kennt diese zwei Männer? (Fotos im Text)

Die Polizei in Halle sucht zwei mutmaßliche Diebe.

Halle (Saale). – Die Polizei sucht nach zwei Männern, die am 17. März 2025 gegen 16 Uhr aus einem Drogeriemarkt in der Großen Ulrichstraße in Halle Parfüm im Wert von 1.311 Euro gestohlen haben.

Laut Polizei werde nun die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten: Wer kennt die beiden Männer und/oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer kennt diese beiden Männer? (Foto: Polizei)

Hinweise nimmt die Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/242000 entgegen.