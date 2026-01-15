Halles Oberbürgermeister trennt sich von seinen engsten Vertrauten. Die Linke fordert Aufklärung und reagiert mit Sarkasmus in sozialen Netzwerken. Die SPD wirft dem OB Inkompetenz vor.

Kritik und Spott für Halles OB: „Muss jetzt der Königspudel übernehmen?“

Halle (Saale)/MZ. - Nach dem personellen Kahlschlag in seinem Büro steht Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) in der Kritik. „Nach knapp einem Jahr bestätigt der OB die Inkompetenz in der Führung der Stadtverwaltung“, sagt Peter Dehn, Stadtvorsitzender der SPD in Halle. Vogt hatte seinen Referenten Achmed Großer entlassen sowie Büroleiterin Beate Saubke und Thomas Hoffmann versetzt.