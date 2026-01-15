Die Händelfestspiele in Halle werden von ihrem Intendanten Florian Amort geprägt. Er will die Musik stärker in die Stadtgesellschaft tragen und Jüngere anlocken.

Halle/MZ - Die diesjährigen Händelfestspiele tragen ganz klar die Handschrift des seit April vorigen Jahres amtierenden Intendanten Florian Amort. Ein jüngeres Publikum soll erreicht werden und auch ein größeres. „Mannsbilder: Helden, Herrscher, Herzensbrecher“ ist das Thema des Festivals, das vom 5. bis 14. Juni in Halle und Umgebung stattfindet. Mit der Erfahrung seiner Zeit als Chefdramaturg bei den Bregenzer Festspielen bringe man Ideen mit, so der 33-Jährige bei der Vorstellung des Programms am Dienstag im Händelhaus in Halle.