Das Amtsgericht Halle stellt vier Verfahren gegen Mitglieder der Letzten Generation ein, OB Alexander Vogt steht jetzt ohne seine zunächst engsten Mitarbeiter da, Sven Müller steht beim HFC nicht nur im Tor, sondern trainiert auch die Torhüter: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 14. Januar 2026, in Halle wichtig ist.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 13. Januar.

7.21 Uhr – Niedrige Füllstände bei Gasspeichern

In 700 bis 900 Metern Tiefe befinden sich zwischen Leuna und Bad Lauchstädt 17 Erdgasspeicher. Die riesigen Kavernen in dem Salzstock sind für diese Jahreszeit aber nur noch mäßig gefüllt. Laut Leipziger Erdgaskonzern VNG liegt der Füllstand seiner Speicher in Bad Lauchstädt und Bernburg (Salzlandkreis), die zusammengefasst werden, aktuell bei knapp 60 Prozent. Deutschlandweit liegt das Niveau sogar nur bei 47 Prozent.

Deutsche Gasspeicher leeren sich rasant - An kalten Tagen um ein Prozent

Ein Blick auf das LNG-Spezialschiff Energos Power im Hafen von Mukran auf der Insel Rügen. Es liefert Erdgas ins ostdeutsche Erdgasnetz. (Foto: IMAGO/photo2000)

6.48 Uhr – Tarifstreit: Vollversammlung an der Uni

Auch an der Martin-Luther-Universität Halle regt sich Protest gegen Arbeitsbedingungen für Nachwuchswissenschaftler. Was Mitarbeiter besonders kritisieren.

Prekäre Arbeit mit Doktortitel - Uni-Beschäftigte fordern in Halle sicherere Jobs

Mit Unterstützung der Gewerkschaft Verdi: Studierende aus Halle fordern einen Tarifvertrag für alle, die als sogenannte studentische Hilfskräfte arbeiten. (Foto: Steffen Schellhorn)

Lesen Sie heute von Katja Pausch: Neuigkeiten für Einrichtungsfans

6.24 Uhr – Der doppelte Sven Müller beim HFC

Sven Müller ist beim Halleschen FC nicht mehr nur Keeper, sondern auch Coach der Schlussmänner. So will er beide Funktionen voneinander trennen.

Müller lüftet Geheimnis: So ist er beim HFC in die Doppelfunktion gerutscht

Sven Müller ist beim HFC nicht mehr nur Keeper, sondern jetzt auch Torwarttrainer. (Foto: Imago/Picture Point)

In Folge 36 von Chemie kennt keine Liga, die seit Dienstag online ist, sprechen Julius Lukas und HFC-Experte Fabian Wölfling über den Trainingsstart in der Regionalliga-Rückrunde, Kaderplanungen im Winter, die Vertragslage beim Halleschen FC und das 60-jährige Jubiläum.

6.14 Uhr – OB Vogt trennt sich vom Küchenkabinett

Dieser Jahreswechsel hat es in sich. Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt räumt in seinem Büro auf. Kritiker glauben, dass ihn die Furcht dazu getrieben hat.

Halles OB feuert seine Vertrauten - „die Bude ist führungslos“

Dieses Foto ist Geschichte: Nach nur zehn Monaten im Amt hat sich Alexander Vogt (rechts) von seinen engsten Vertrauten Beate Saubke und Achmed Großer getrennt. (Foto: Marvin Matzulla)

5.58 Uhr – Keine Urteile gegen Klimakleber in Halle

Vier Personen gehörten zu den Aktivisten der „Letzten Generation“, die sich im Juni 2023 in Halle auf die Fahrbahn geklebt und für stundenlanges Verkehrschaos gesorgt hatten. Warum sie das Gericht mit einem Lächeln verließen.

Klimakleber in Halle vor Gericht - Das Ende ist überraschend

Eine kleine Gruppe von Sympathisanten der Klimaaktivisten zeigte vor dem Amtsgericht ihre Unterstützung mit Bannern und Plakaten. (Foto: Undine Freyberg)

