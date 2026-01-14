Sie entwarf Kostüme und Bühnenbilder für renommierte Häuser wie das Deutsche Theater Berlin, das Schauspiel Leipzig, das Centre Pompidou. Sie stellte in Paris, Brüssel, New York und Berlin aus. Warum Sabine von Oettingen jetzt in Halle ihre großartigen Arbeiten zeigt.

Kostüme, Bühnenbilder, Modedesign, Filme: Künstlerin Sabine von Oettingen gibt in Halle Einblick in ihr großes Werk

Sabine von Oettingen an ihrem Lieblingsplatz - der Nähmaschine. Die in Berlin geborene Künstlerin will mit einer opulenten Ausstellung Danke an ihre Wahlheimatstadt Halle sagen.

Halle (Saale)/MZ. - Eine „inszenierte Großdanksagung“ an ihre Wahlheimatstadt Halle hat Sabine von Oettingen ihre Personalausstellung „Die tapfere Schneiderin & Co.“ im Literaturhaus Halle untertitelt. Auf zwei Etagen zeigt die in Berlin geborene und seit 1990 in Halle lebende Künstlerin - Trägerin des Verdienstordens des Landes Sachsen-Anhalt - einen Ausschnitt aus ihrem umfangreichen Schaffen.