  Bitterfelder Exponat auf Tour: Bestrafung im 17. Jahrhundert - Warum der Lästerstein des Kreismuseums so beliebt ist

Bitterfelder Exponat auf Tour Bestrafung im 17. Jahrhundert - Warum der Lästerstein des Kreismuseums so beliebt ist

Früher galt er als Strafe für jene, die sich kleiner Vergehen schuldig gemacht hatten. Heute freuen sich Museen in ganz Deutschland über das Bitterfelder Exponat. Nun geht es bald auf große Reise.

Von Benjamin Telm Aktualisiert: 20.01.2026, 15:01
Sven Sachenbacher freut sich über die deutschlandweite Beliebtheit des Lästersteins. Bald geht er für ein Jahr auf Reise.
Sven Sachenbacher freut sich über die deutschlandweite Beliebtheit des Lästersteins. Bald geht er für ein Jahr auf Reise. (Foto: Benjamin Telm)

Bitterfeld/MZ. - Zwei Sandsteine an einer massiven Eisenkette, die um die 30 Kilo auf die Wage bringen, bilden eines der begehrtesten Sammlungsstücke im Bitterfelder Kreismuseum: einen sogenannten Schandstein.