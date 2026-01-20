Bitterfelder Exponat auf Tour Bestrafung im 17. Jahrhundert - Warum der Lästerstein des Kreismuseums so beliebt ist
Früher galt er als Strafe für jene, die sich kleiner Vergehen schuldig gemacht hatten. Heute freuen sich Museen in ganz Deutschland über das Bitterfelder Exponat. Nun geht es bald auf große Reise.
Aktualisiert: 20.01.2026, 15:01
Bitterfeld/MZ. - Zwei Sandsteine an einer massiven Eisenkette, die um die 30 Kilo auf die Wage bringen, bilden eines der begehrtesten Sammlungsstücke im Bitterfelder Kreismuseum: einen sogenannten Schandstein.