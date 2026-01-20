Eine Seniorin ist in der Innenstadt von Halle überfallen und ausgeraubt worden. Dabei wurde die 84-Jährige verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Halle (Saale). - Erneut gab es in der Innenstadt von Halle einen Überfall auf eine Seniorin. Eine 84-Jährige ist am Montag gegen 15.50 Uhr von einem Unbekannten in der Augustastraße/Martinstraße überfallen und ausgeraubt worden, teilt die Polizei mit.

Der unbekannte Täter habe sich den Angaben zufolge der Seniorin genähert und ihr die Handtasche mit Gewalt entrissen. Dabei sei die 84-Jährige verletzt worden und habe stationär in einem Krankenhaus behandelt werden müssen.

Der Täter sei nach dem Überfall in Richtung Dorotheenstaße geflüchtet. Er soll zirka 20 jahre alt und zirka 1,80 Meter groß gewesen sein.

dunkle Hautfarbe

dunkle Haare

trug eine dunkle Jacke

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 zu melden.