In Halle wurde am Sonntag in der Voßstraße eine Seniorin überfallen. Der Täter verletzte die 88-Jährige und stahl anschließend ihr Portemonnaie.

Seniorin in der Voßstraße überfallen und ausgeraubt: So sieht der junge Täter aus

In der Voßstraße in Halle wurde am Sonntag eine Seniorin überfallen und ausgeraubt.

Halle (Saale). – Am Sonntag ist es gegen 13.55 Uhr im Bereich der Voßstraße in Halle zu einem Raub gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein bisher unbekannter Täter eine 88-jährige Seniorin überfallen.

Demnach trat der Täter an die Seniorin heran und attackierte sie gewaltsam, um an ihre Handtasche zu gelangen. Dadurch erlitt die 88-Jährige leichte Verletzungen.

Anschließend entnahm der Täter das Portemonnaie aus ihrer Handtasche und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 15 bis 16 Jahre alt

circa 1,60 Meter groß

südländisches Aussehen

dunkelblaue Jacke und schwarze Hose

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, denen eine entsprechend beschriebene Person in Tatortnähe aufgefallen ist oder die Hinweise zum Täter geben können, sich bei der Polizei in Halle zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegengenommen.