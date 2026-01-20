Festlich gekleidet, ausgelassene Stimmung und ein lilafarbenes Paillettensakko: Zum 31. Mal lädt das Gymnasium Stephaneum ehemalige und aktuelle Schüler, Lehrer sowie Freunde zum traditionellen Winterball nach Aschersleben ein.

Bei der Zugabe der Tanzmäuse müssen auch die Gäste des Winterballs mit ran.

Aschersleben/MZ. - Einmal im Jahr, da kommen sie alle – oder zumindest viele. Zum Winterball des Gymnasiums Stephaneum füllt sich am Sonnabend der festlich geschmückte Große Saal des Bestehornhauses mit ehemaligen und aktuellen Schülern, Lehrern sowie Freunden der Schule. Alle sind schick zurechtgemacht, in Kleidern, Anzügen und polierten Schuhen, und genießen einen Abend fernab des Schulalltags.