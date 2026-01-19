Kneipensport war gestern: In Halle wächst der Dartsport und will sich für neue Zielgruppen öffnen. Was die drei Hallenser Dartvereine dazu sagen.

Darts in Halle: Wie drei Vereine mit alten Klischees brechen wollen

Die Fangruppe der Rollstuhlfahrer vom HFC spielt bei den „Dart Maulis Halle“ an selbstgebauten, höhenverstellbaren Anlagen.

Halle (Saale)/MZ. - Darts gilt seit langem als klassischer Kneipen- und Männersport. Doch dieses Bild gerät zunehmend ins Wanken. Spätestens seit die Weltmeisterschaft von immer mehr Menschen im Fernsehen geschaut wird und Spieler wie der erst 18-jährige Weltmeister Luke Littler für große Aufmerksamkeit sorgen, wächst das Interesse an der Sportart deutlich.