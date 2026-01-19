weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Dartsport im Wandel: Darts in Halle: Wie drei Vereine mit alten Klischees brechen wollen

Dartsport im Wandel Darts in Halle: Wie drei Vereine mit alten Klischees brechen wollen

Kneipensport war gestern: In Halle wächst der Dartsport und will sich für neue Zielgruppen öffnen. Was die drei Hallenser Dartvereine dazu sagen.

Von Livia Müller 19.01.2026, 17:56
Die Fangruppe der Rollstuhlfahrer vom HFC spielt bei den „Dart Maulis Halle“ an selbstgebauten, höhenverstellbaren Anlagen.
Die Fangruppe der Rollstuhlfahrer vom HFC spielt bei den „Dart Maulis Halle“ an selbstgebauten, höhenverstellbaren Anlagen. (Foto: Henry Kaufmann)

Halle (Saale)/MZ. - Darts gilt seit langem als klassischer Kneipen- und Männersport. Doch dieses Bild gerät zunehmend ins Wanken. Spätestens seit die Weltmeisterschaft von immer mehr Menschen im Fernsehen geschaut wird und Spieler wie der erst 18-jährige Weltmeister Luke Littler für große Aufmerksamkeit sorgen, wächst das Interesse an der Sportart deutlich.