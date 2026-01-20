In Merseburg ist am Dienstag ein achtjähriger Junge mit dem Fahrrad bei einem Unfall verletzt worden – dabei war auch ein Auto beteiligt. Was die Polizei jetzt prüft.

Merseburg/MZ. - Ein achtjähriger Junge ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Merseburg verletzt worden. Gegen 14.15 Uhr stürzte das Kind in der Geusaer Straße, während es mit einem Fahrrad unterwegs war. An dem Unfall war auch ein Pkw beteiligt.