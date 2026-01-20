Spektakuläre Hilfsmission Mediziner aus Halle retten Riesenschildkröte auf den Seychellen
Ein Hallenser Chefarzt hat Anfang Januar eine spektakuläre Rettungsaktion auf den Seychellen koordiniert. Mit einer improvisierten OP unter Palmen wurde dort die rund 135 Jahre alte Riesenschildkröte George operiert – eines der ältesten lebenden Landtiere der Welt.
Halle (Saale)/Desroches/MZ. - Eine außergewöhnliche medizinische Rettungsaktion unter Beteiligung eines Hallenser Arztes hat einer der ältesten Riesenschildkröten der Welt das Leben gerettet. Hendrik Liedtke, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle, koordinierte Anfang Januar eine aufwendige Operation der Aldabra-Riesenschildkröte George auf der zu den Seychellen gehörenden Insel Desroches im Indischen Ozean.