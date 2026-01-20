Ein Hallenser Chefarzt hat Anfang Januar eine spektakuläre Rettungsaktion auf den Seychellen koordiniert. Mit einer improvisierten OP unter Palmen wurde dort die rund 135 Jahre alte Riesenschildkröte George operiert – eines der ältesten lebenden Landtiere der Welt.

Ein aufgeschnittener Autoreifen dient als Schutz und Schiene für das frisch operierte Vorderbein der Riesenschildkröte.

Halle (Saale)/Desroches/MZ. - Eine außergewöhnliche medizinische Rettungsaktion unter Beteiligung eines Hallenser Arztes hat einer der ältesten Riesenschildkröten der Welt das Leben gerettet. Hendrik Liedtke, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle, koordinierte Anfang Januar eine aufwendige Operation der Aldabra-Riesenschildkröte George auf der zu den Seychellen gehörenden Insel Desroches im Indischen Ozean.