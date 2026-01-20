weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Permanent Make-up: Neuanfang in Wittenberg: Wie eine Ukrainerin ihr Beauty-Studio aufbaute

Die 44-Jährige führt ihr eigenes Studio, nimmt sich Zeit für ihre Kundinnen – und verbindet ästhetische Arbeit mit Ruhe, Vertrauen und Nähe.

Von Anastasiia Hlushchenko 20.01.2026, 15:00
Tetyana Tokareva in ihrem Studio „Timeless Beautiful“, in dem sie mit Ruhe und Präzision arbeitet. (Foto: Anastasiia Hlushchenko)

Wittenberg/MZ. - Ruhig ist es im Permanent-Make-up-Studio von Tetyana Tokareva. Kein Zeitdruck, keine schnellen Abläufe. Eine Behandlung dauert hier rund zwei bis zweieinhalb Stunden. Diese Zeit ist bewusst eingeplant – für Beratung, Vorbereitung und die eigentliche Arbeit. Der Raum ist warm gestaltet, alles wirkt durchdacht. Es ist ein Ort, an dem man ankommen kann.