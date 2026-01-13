Tarifstreit an MLU Prekäre Arbeit mit Doktortitel - Uni-Beschäftigte fordern in Halle sicherere Jobs
Auch an der Martin-Luther-Universität Halle regt sich Protest gegen Arbeitsbedingungen für Nachwuchswissenschaftler. Was Mitarbeiter besonders kritisieren.
13.01.2026, 19:59
Halle (Saale)/MZ. - Vor der zweiten Verhandlungsrunde im aktuellen Tarifstreit der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst der Länder haben Mitarbeiter und Studierende der Martin-Luther-Universität am Dienstag ihre Forderungen deutlich gemacht.