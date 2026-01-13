weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Tarifstreit an MLU: Prekäre Arbeit mit Doktortitel - Uni-Beschäftigte fordern in Halle sicherere Jobs

Tarifstreit an MLU Prekäre Arbeit mit Doktortitel - Uni-Beschäftigte fordern in Halle sicherere Jobs

Auch an der Martin-Luther-Universität Halle regt sich Protest gegen Arbeitsbedingungen für Nachwuchswissenschaftler. Was Mitarbeiter besonders kritisieren.

Von Annette Herold-Stolze 13.01.2026, 19:59
Mit Unterstützung der Gewerkschaft Verdi: Studierende aus Halle fordern einen Tarifvertrag für alle, die als sogenannte studentische Hilfskräfte arbeiten.
Mit Unterstützung der Gewerkschaft Verdi: Studierende aus Halle fordern einen Tarifvertrag für alle, die als sogenannte studentische Hilfskräfte arbeiten. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Vor der zweiten Verhandlungsrunde im aktuellen Tarifstreit der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst der Länder haben Mitarbeiter und Studierende der Martin-Luther-Universität am Dienstag ihre Forderungen deutlich gemacht.