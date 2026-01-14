2017 war die Saalesparkasse selbst betroffen: Vor neun Jahren knackten Kriminelle 25 Schließfächer in Halle. Wie das Kreditinstitut darauf reagierte, wie der Sparkassen-Chef jetzt den Einbruch in Gelsenkirchen bewertet und was ihn misstrauisch macht.

Nach Raub in Gelsenkirchen: Wie sicher sind die Schließfächer der Saalesparkasse?

Auf dem Weg in den Tresorraum der Saalesparkasse am Stammsitz in der Rathausstraße in Halle geht es an der alten Türanlage vorbei.

Halle (Saale)/MZ. - Ein kurzer Blick ist von Außen erlaubt, mehr nicht. Aus der Schalterhalle der Saalesparkasse in der Rathausstraße in Halle geht es über eine Treppe hinab in den Tresorraum mit den Schließfächern der Kunden. Zu sehen ist die alte und äußerst massive Türkonstruktion, die längst modernen Sicherheitssystemen gewichen ist. Seit dem spektakulären Raubüberfall auf eine Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen fragen sich nun auch Kunden der Saalesparkasse, wie sicher ihre Schließfächer eigentlich sind.