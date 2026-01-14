Mit schweren Gefährten machen sich Landwirte am Freitag auf den Weg nach Halle und anschließend nach Berlin. Sie wollen Haltung zeigen. Schließlich steht Sachsen-Anhalt eine Landtagswahl bevor.

Mit Traktoren auf dem Markt: Warum Landwirte am Freitag in Halle protestieren

Im Januar 2024 fuhren zuletzt zahlreiche Traktoren zum Bauernprotest nach Halle. Damals richtete sich der Protest gegen die Sparpläne des Bundes.

Halle (Saale)/MZ. - Eine Protestaktion von Landwirten soll es an diesem Freitag auf dem Markt in Halle geben. Mit Traktoren und Bannern wollen sich Bauern der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) dort am Freitagvormittag zeigen. Die Landwirte protestieren „für Vielfalt und gegen Spaltung und Rechtsextremismus“, wie es in der Ankündigung heißt. Und gegen die AfD.