EIL
Tragödie in Halle-Neustadt Nach Fenstersturz in Halle-Neustadt: Siebenjähriges Mädchen im Krankenhaus gestorben
Nach einem Fenstersturz am 5. Dezember in der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt ist ein siebenjähriges Mädchen nun an den schweren Verletzungen gestorben. Warum gegen die Mutter nun sogar wegen fahrlässigen Totschlags ermittelt wird.
14.01.2026, 10:38
Halle (Saale)/MZ - Nach dem schweren Fenstersturz in Halle-Neustadt ist ein siebenjähriges Mädchen inzwischen an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Dennis Cernota am Mittwoch der MZ.