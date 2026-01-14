weather spruehregen
Tragödie in Halle-Neustadt Nach Fenstersturz in Halle-Neustadt: Siebenjähriges Mädchen im Krankenhaus gestorben

Nach einem Fenstersturz am 5. Dezember in der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt ist ein siebenjähriges Mädchen nun an den schweren Verletzungen gestorben. Warum gegen die Mutter nun sogar wegen fahrlässigen Totschlags ermittelt wird.

Von Marvin Matzulla 14.01.2026, 10:38
In der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt kam es am 5. Dezember zu einem dramatischen Rettungseinsatz. Ein 7-jähriges Mädchen ist aus dem Fenster eines elfgeschossigen Plattenbau gestürzt. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ - Nach dem schweren Fenstersturz in Halle-Neustadt ist ein siebenjähriges Mädchen inzwischen an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Dennis Cernota am Mittwoch der MZ.