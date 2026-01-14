na, waren Sie inzwischen schon auf Schnäppchenjagd beim aktuellen Möbel-Anbieter in Peißen? Mein Einkaufsfavorit sind riesige Einrichtungshäuser zwar überhaupt nicht - auch nicht, wenn alles supergünstig ist. Aber verständlich ist eine Shoppingtour ins Möbelhaus durchaus, wenn man was Neues für die Wohnung braucht und es zu kleinen Preisen haben kann. Bis März soll es den Ausverkauf bei Möbel-Kraft in Peißen geben. Was danach kommt? Dazu und damit auch zur Zukunft des Standorts hat mein Kollege Dirk Skrzypczak recherchiert. Nur soviel vorab: In Halle-Peißen soll es laut dem bisherigen Inhaber bald eine Deutschland-Premiere geben. Nun, das klingt spannend und verheißungsvoll. Lesen Sie hier, was mein Kollege in Erfahrung bringen konnte.

Mit dem Tarifstreit an der Martin-Luther-Universität indes hat sich Annette Herold-Stolze befasst. Denn: Auch an der Martin-Luther-Universität Halle regt sich Protest gegen Arbeitsbedingungen für Nachwuchswissenschaftler. Was Mitarbeiter besonders kritisieren und warum Uni-Beschäftigte in Halle sicherere Jobs fordern, erklärt meine Kollegin in diesem Beitrag.

Erinnern Sie sich noch an die Klima-Proteste? Auch in Halle gab es welche. Vier Personen gehörten zu den Aktivisten der „Letzten Generation“, die sich im Juni 2023 in Halle auf die Fahrbahn geklebt und für stundenlanges Verkehrschaos gesorgt hatten. Nun stehen sie vor Gericht. Undine Freyberg hat den Prozess am Amtsgericht verfolgt.

Eine erbauliche Lektüre zur Wochenmitte wünscht Ihnen

Ihre Katja Pausch