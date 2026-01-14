weather regen
Zwölf Verträge laufen aus Der Check: Wer bleibt beim HFC? Wer nicht? Diese Abgänge sind schon sicher

Beim HFC laufen im Sommer viele Spielerverträge aus. Die MZ macht den Check: Wer bleibt? Wo ist alles offen? Schon jetzt deuten sich diverse Abgänge mehr als nur an.

Von Tobias Große und Fabian Wölfling 14.01.2026, 16:00
Sportchef Daniel Meyer hat noch viel Arbeit vor sich.
Sportchef Daniel Meyer hat noch viel Arbeit vor sich. (Foto: IMAGO/Köhn)

Halle/MZ - Mit 13 Fragezeichen ist der Hallesche FC in die Winterpause gegangen, zwölf sind Mitte Januar übrig geblieben. Cyrill Akono hat den Fußball-Regionalligisten verlassen, wird wohl im Ausland versuchen, seiner Karriere neuen Schwung zu verleihen. Damit bleiben noch zwölf Spieler mit auslaufenden Verträgen im Kader übrig. Die MZ macht den Check: Wer bleibt? Wer geht? Wo ist alles offen?