Neues Islamisches Kulturcenter Riesige Moschee in Halle-Neustadt? Stadt Halle widerspricht falschen Behauptungen

Gerüchten zufolge bietet das in Bau befindliche neue Islamische Kulturcenter Platz für mehrere Tausend Gläubige. Im städtischen Planungsausschuss hat die Stadt darauf nun reagiert.

Von Denny Kleindienst 14.01.2026, 11:58
In Halle-Neustadt haben die Bauarbeiten für das neue Islamische Kulturcenter begonnen.
In Halle-Neustadt haben die Bauarbeiten für das neue Islamische Kulturcenter begonnen. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Die Bauarbeiten für das neue Islamische Kulturcenter in Halle-Neustadt laufen bereits. Im Dezember wurde damit begonnen, die Baugrube für den Moschee-Neubau auszuheben. Doch für wie viele Personen ist das Islamische Kulturzentrum auf dem Grundstück in der Straße Am Meeresbrunnen eigentlich geplant?