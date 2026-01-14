EIL
Neues Islamisches Kulturcenter Riesige Moschee in Halle-Neustadt? Stadt Halle widerspricht falschen Behauptungen
Gerüchten zufolge bietet das in Bau befindliche neue Islamische Kulturcenter Platz für mehrere Tausend Gläubige. Im städtischen Planungsausschuss hat die Stadt darauf nun reagiert.
14.01.2026, 11:58
Halle (Saale)/MZ. - Die Bauarbeiten für das neue Islamische Kulturcenter in Halle-Neustadt laufen bereits. Im Dezember wurde damit begonnen, die Baugrube für den Moschee-Neubau auszuheben. Doch für wie viele Personen ist das Islamische Kulturzentrum auf dem Grundstück in der Straße Am Meeresbrunnen eigentlich geplant?