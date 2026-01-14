Gerüchten zufolge bietet das in Bau befindliche neue Islamische Kulturcenter Platz für mehrere Tausend Gläubige. Im städtischen Planungsausschuss hat die Stadt darauf nun reagiert.

In Halle-Neustadt haben die Bauarbeiten für das neue Islamische Kulturcenter begonnen.

Halle (Saale)/MZ. - Die Bauarbeiten für das neue Islamische Kulturcenter in Halle-Neustadt laufen bereits. Im Dezember wurde damit begonnen, die Baugrube für den Moschee-Neubau auszuheben. Doch für wie viele Personen ist das Islamische Kulturzentrum auf dem Grundstück in der Straße Am Meeresbrunnen eigentlich geplant?