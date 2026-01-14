EIL
Fahndungserfolg in Landsberg Transporter in Halle gestohlen - moderne Technik überführt den Täter
In Halle wurde ein VW aufgebrochen und stibitzt - in Landsberg wurde er gefunden. Der Tatverdächtige - durch kriminelles Handeln bekannt - muss möglicherweise in U-Haft.
14.01.2026, 12:30
Halle (Saale)/MZ - Schneller Fahndungserfolg der Polizei: Beamte der Reviere Halle und des Saalekreises haben am Mittwoch einen Transporter in Landsberg sichergestellt, der nur wenige Stunden zuvor in Halle als gestohlen gemeldet worden war.