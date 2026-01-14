weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Fahndungserfolg in Landsberg: Transporter in Halle gestohlen - moderne Technik überführt den Täter

EIL
Nach Fenstersturz in Halle-Neustadt: Siebenjähriges Mädchen im Krankenhaus gestorben
Nach Fenstersturz in Halle-Neustadt: Siebenjähriges Mädchen im Krankenhaus gestorben

Fahndungserfolg in Landsberg Transporter in Halle gestohlen - moderne Technik überführt den Täter

In Halle wurde ein VW aufgebrochen und stibitzt - in Landsberg wurde er gefunden. Der Tatverdächtige - durch kriminelles Handeln bekannt - muss möglicherweise in U-Haft.

Von Dirk Skrzypczak 14.01.2026, 12:30
In Halle wurde ein Transporter gestohlen. Glück für die Ermittler und den rechtmäßigen Besitzer: Das Fahrzeug ließ sich orten.
In Halle wurde ein Transporter gestohlen. Glück für die Ermittler und den rechtmäßigen Besitzer: Das Fahrzeug ließ sich orten. (Symbolfoto: imago/Panthermedia

Halle (Saale)/MZ - Schneller Fahndungserfolg der Polizei: Beamte der Reviere Halle und des Saalekreises haben am Mittwoch einen Transporter in Landsberg sichergestellt, der nur wenige Stunden zuvor in Halle als gestohlen gemeldet worden war.