In der vergangenen Woche stellte sich mit Olgherto Balliu ein Offensivspieler beim HFC vor. Jetzt ist ein Verteidiger als Probespieler zu Gast.

Wird er der Ersatz für Robert Berger? Der HFC testet diesen Probespieler

Der Hallesche FC will seinen Kader im Winter verstärken.

Halle/MZ/FAB - Öffnet sich das Transferfenster, beginnt im Fußball auch die Zeit der Probespieler. Profis, die sich über Training für einen Vertrag bei einem neuen Verein empfehlen wollen. Beim Halleschen FC hatte in der vergangenen Woche mit Olgherto Balliu seine Visitenkarte abgegeben und Eindruck hinterlassen. In dieser Woche stellt sich ein Defensivspieler beim Regionalligisten vor.