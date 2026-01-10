Erst Cut, dann Spielausfall Im Probetraining vom Pech verfolgt: Welche Chancen hat Olgherto Balliu auf einen Vertrag beim Halleschen FC?
Probespieler Olgherto Balliu ist beim HFC vom Pech verfolgt. Warum der 19-Jährige aber dennoch beim Fußball-Regionalligisten landen könnte.
Halle/MZ/FAB - Am Samstag wollte sich der Hallesche FC mit Germania Halberstadt messen. Das vorgesehene erste Testspiel der Wintervorbereitung ist aber aufgrund der Witterungsverhältnisse ausgefallen. Dadurch kann sich Testspieler Olgherto Balliu nicht zeigen. Der 19-Jährige absolviert in dieser Woche ein Probetraining.