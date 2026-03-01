Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Sonntag war der VfB Merseburg gegenüber dem FSV Barleben 1911 e. V. machtlos und wurde mit 1:3 (0:2) vom Platz gefegt.

Merseburg/MTU. Das Spiel zwischen Merseburg und Barleben ist mit einer deutlichen 1:3 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Niklas Eichholz (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Steve Röhl (41.) erzielt wurde.

VfB Merseburg hinkt 0:2 hinterher – Minute 41

Es sah nicht gut aus für Merseburg. Aber dann musste der FSV Barleben 1911 e. V. auch mal einstecken. Torwart Max Oldenburg konnte den Ball von Tim Knerler nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Niclas Taubert wurde für Maso Erovic eingesetzt und Lauris Voigt für Alexander Friedrich. Auf der Gastseite räumten Steve Röhl für Patrick Hauer und Lukas Magnus für Lukas Koch den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Lukas Koch den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (87.). Damit war der Sieg der Barleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB Merseburg: Przigode – Friedrich (65. Voigt), Hillemann, Korngiebel, Bierschenk, Kothe, Mittler, D. Wagner, J. L. Wagner (88. Arndt), Knerler, Erovic (60. Taubert)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Von Der Gönne (46. Wasylyk), Jespersen, Magnus (82. Koch), Gruner, Hauer, Klajdi (88. Potyka), Röhl (66. Hauer), Duda, Eichholz, Pung (46. Lohse)

Tore: 0:1 Niklas Eichholz (28.), 0:2 Steve Röhl (41.), 1:2 Tim Knerler (49.), 1:3 Lukas Koch (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Lutz Marschhausen, Kilian Kunert; Zuschauer: 134