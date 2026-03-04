Für Irans Fußballerinnen sind die Spiele beim Asien Cup aktuell sehr schwer. Sie kämpfen auch mit der Angst um ihre Familien in der Heimat.

Gold Coast - Die iranische Fußball-Nationalspielerin Sara Didar hat mit emotionalen Worten und Tränen in den Augen auf den Krieg in ihrer Heimat reagiert. „Natürlich machen wir uns alle Sorgen und sind traurig über das, was im Iran und mit unseren Familien dort passiert ist“, sagte Didar (21) auf einer Pressekonferenz in Gold Coast vor dem Gruppenspiel beim Asien Cup gegen Australien. „Ich hoffe wirklich, dass es für unser Land bald gute Nachrichten geben wird. Und ich hoffe, dass mein Land stark und lebendig bleiben wird.“

Vor der ersten Partie am Montag gegen Südkorea (0:3) hatten Didar und ihre Teamkolleginnen wie der Trainerstab beim Abspielen ihrer Nationalhymne geschwiegen.

Haben keinen Kontakt nach Hause

Obwohl vor dem Spiel Fragen zur Eskalation im Nahen Osten nicht gestellt werden sollten, äußerte sich auch Cheftrainerin Marziyeh Jafari über die angespannte Lage. „Natürlich machen wir uns große Sorgen um die Gesundheit unserer Familien, unserer Angehörigen und aller anderen Menschen im Iran, zu denen wir derzeit keinerlei Kontakt haben“, sagte Jafari.

Zugleich wolle sich ihr Team auf das Sportliche fokussieren. „Wir sind hier, um professionell Fußball zu spielen, und wir werden unser Bestes geben, um uns auf unser nächstes Spiel zu konzentrieren“, sagte Jafari.

Australier wollen Respekt zeigen

Australiens Trainer Joe Montemurro erklärte, er wolle, dass sein Team und die Fans im voraussichtlich ausverkauften Gold Coast Stadium die iranische Mannschaft mit Mitgefühl empfangen. „Wir wollen ihnen das bestmögliche Turnier bieten, ihnen die Erfahrung ihres Lebens ermöglichen“, sagte Montemurro. „Für uns geht es darum, menschliches Mitgefühl und Respekt zu zeigen.“

Die iranische Delegation war lange vor den am Samstag gestarteten israelischen und US-Luftangriffen in Australien angekommen.