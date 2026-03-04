Andreas Wolff lässt die nächsten Länderspiele aus. Neuling Lasse Ludwig soll sich dafür im Tor beweisen. Auch Nils Lichtlein fehlt.

Dortmund - Die ersten Länderspiele der deutschen Handballer nach der Europameisterschaft finden ohne Andreas Wolff statt. Wie der Deutsche Handballbund mitteilte, pausiert der Torhüter in den beiden Partien gegen Ägypten im März. David Späth und Debütant Lasse Ludwig von den Füchsen Berlin sollen damit mehr Spielzeit bekommen. Auf Linksaußen erhält der noch bei der EM nicht berücksichtigte Berliner Tim Freihöfer den Vorzug vor Kiels Rune Dahmke.

Nicht zur Verfügung für die Duelle gegen die Nordafrikaner am 19. März in der Dortmunder Westfalenhalle und drei Tage später in Bremen steht auch der verletzte Spielmacher Nils Lichtlein.

Mit den Spielen beginnt die Vorbereitung auf die Heim-Weltmeisterschaft im Januar 2027. Insgesamt nominierte Bundestrainer Alfred Gislason 17 Spieler, darunter 15 EM-Silbermedaillengewinner.