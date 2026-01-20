Serhat Polat hat zum Ende der ersten Saisonhälfte seine Form gefunden. Jetzt droht er wieder einmal auszufallen. Welche Befürchtung nach dem Spiel gegen Halberstadt besteht.

Serhat Polat (am Ball) kam gegen Halberstadt in den zweiten 60 Minuten zum Einsatz.

Halle/MZ. - Das Spiel im bitterkalten Farnstädt war gefühlt schon vorbei, Schiedsrichter Lars Albert hatte die Pfeife bereits im Mund, um den Test zwischen dem Halleschen FC und Germania Halberstadt, am Dienstagmittag auf dem Kunstrasenplatz von Blau-Weiß Farnstädt ausgetragen, zu beenden. In der letzten Aktion der Partie kam es aber noch zu einer Szene, die die Lesart des 4:0 des HFC verändern könnte. Im Mittelpunkt: Serhat Polat.