Halle/MZ. - Der Gegner aus den eigenen Reihen brachte das Tor des Halleschen FC noch am meisten in Gefahr. An allen Offensivaktionen, die Germania Halberstadt in der zweiten Hälfte des Testspiels auf dem Kunstrasenplatz in Farnstädt herausgespielt hatte, war ausgerechnet Pierre Weber beteiligt. Der 21-Jährige ist eigentlich Profi des HFC in der Fußball-Regionalliga, doch am Dienstagmittag war er eine Stunde lang Halberstädter.