Vom Meister zum Abstiegskandidaten: Der Transfer des DFB-Torwarts ist offenbar fix. Er hofft in Girona auf mehr Spielpraxis vor der WM. Trainer Hansi Flick drückt ihm dafür die Daumen.

Barcelona - Der Wechsel von Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona zum FC Girona ist offenbar perfekt. Barças deutscher Trainer Hansi Flick bestätigte am Dienstagabend bei seiner Pressekonferenz zum Champions-League-Spiel bei Slavia Prag: „Heute Morgen hat Marc uns gesagt, dass er nach Girona gehen wird.“

Mit dem Transfer vom spanischen Meister zum Tabellenzehnten der spanischen Liga hofft der lange verletzte Ex-Gladbacher auf mehr Spielpraxis, um bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen zu können.

Flick drückt ter Stegen für WM die Daumen: „Er hat gute Chancen“

„Marc ist ein fantastischer Torwart. Wir haben uns für die Zukunft anders entschieden und ich denke, es war die richtige Entscheidung. Aber ich wünsche ihm alles Gute“, sagte der frühere Bundestrainer Flick. „Vielleicht sehen wir ihn im deutschen Nationalteam bei der WM. Die Daumen sind gedrückt dafür. Ich denke, er hat gute Chancen.“

Der 33 Jahre alte ter Stegen soll zunächst auf Leihbasis bis Saisonende nach Girona wechseln. Seit 2014 steht er in Barcelona unter Vertrag und war dort lange Zeit Stammtorwart und sogar Kapitän. Nach einer Rückenoperation stand er aber erst im Dezember beim Pokalspiel gegen den Drittligisten CD Guadalajara zum ersten Mal seit rund sieben Monaten wieder im Barça-Tor. Flick stellte danach klar, dass der im Sommer für 25 Millionen Euro verpflichtete Joan Garcia die Nummer eins im Tor bleibt.