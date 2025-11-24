Ein kontroverses Thema, das Konflikte birgt: Über „Umwelt und Lebensqualität“ diskutieren die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle und das Umweltbundesamt.

HALLE/MZ. - Mehr Grün in Städten ist schön. Mehr Grün bedeutet mehr Lebensqualität. Sollte man meinen. Doch es hat sich herumgesprochen, dass es Probleme gibt, wenn Umweltschutz und Leben aufeinandertreffen. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und das Umweltbundesamt haben daher Mitte November ein Symposium einberufen, in dem über „Umwelt und Lebensqualität: Konflikte, Chancen, Handlungsoptionen“ gesprochen wurde. Das wäre nicht weiter interessant, wenn es nur zur Versicherung der eigenen Standpunkte einberufen worden wäre. Aber eben das war es nicht. Denn es herrscht maximale Verunsicherung.