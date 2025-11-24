weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Streit ist entschieden: Sachsen-Anhalts neues Gefängnis kommt nach Weißenfels, Halle geht leer aus

Für mehr als 400 Millionen Euro soll ein Neubau entstehen – in Halle, fordert die dortige Lokalpolitik. Erfolgreich ist nun aber das konkurrierende Weißenfels. Das sind die Gründe.

Von Hagen Eichler und Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 24.11.2025, 17:41
Hier will das Land bauen: die vorgesehene Fläche am Stadtrand von Weißenfels.
Hier will das Land bauen: die vorgesehene Fläche am Stadtrand von Weißenfels. (Foto: Vincent Grätsch)

Magdeburg/MZ - Der Streit um den Standort für Sachsen-Anhalts großen Gefängnisneubau ist entschieden. Nach MZ-Informationen soll die Haftanstalt in Weißenfels (Burgenlandkreis) entstehen, während die konkurrierende Bewerberstadt Halle leer ausgeht.