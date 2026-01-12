Tag der Vorentscheidung: Im Südharz stärkt die CDU-Fraktion dem Spitzenkandidaten Sven Schulze den Rücken. Reiner Haseloff plant den Rücktritt zum 27. Januar - wenn die Koalitionspartner mitspielen.

CDU-Fraktion Sachsen-Anhalt stellt sich einstimmig hinter Wahl von Sven Schulze zum Ministerpräsidenten

Magdeburg/MZ - Die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt steht hinter dem geplanten Wechsel des Ministerpräsidenten. Bei ihrer Klausurtagung in Stolberg (Mansfeld-Südharz) hat sie sich einstimmig dafür ausgesprochen, CDU-Landeschef und -Spitzenkandidat Sven Schulze Ende des Monats zum Regierungschef für Sachsen-Anhalt zu wählen.