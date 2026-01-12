weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Steuerhinterziehung: Jeder zweite Reichsbürger in Sachsen-Anhalt umgeht das Finanzamt

Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an – und lehnen Steuern, Bußgelder und Zahlungen an den Staat ab. Immer mehr Extremisten in Sachsen-Anhalt ignorieren das Finanzamt, das zeigen neu Zahlen.

Von Jan Schumann 12.01.2026, 10:46
Magdeburg/MZ -

Magdeburg/MZ - Seit Jahren wächst die Zahl der sogenannten Reichsbürger in Sachsen-Anhalt: Sie lehnen die Bundesrepublik als legitimen Staat ab, gründen teils eigene Fantasiekönigreiche – und wehren sich in vielen Fällen dagegen, Steuern zu zahlen. Erstmals skizzieren jetzt Zahlen aus Sachsen-Anhalts Finanzministerium, wie groß das Problem der Steuervermeidung durch Reichsbürger ist. Jeder zweite der rund 700 behördlich bekannten Extremisten umging demnach in den vergangenen Jahren das Finanzamt.