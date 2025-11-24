weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Neue Focus-Rangliste: Universitätsklinikum Halle ist erstmals in den Top 20 der deutschen Krankenhäuser

Neue Focus-Rangliste Universitätsklinikum Halle ist erstmals in den Top 20 der deutschen Krankenhäuser

In Sachsen-Anhalt holt das Universitätsklinikum Halle in der viel beachteten Focus-Klinikliste die beste Platzierung. Welche Bereiche dabei besonders punkten konnten - und wie beispielsweise das Universitätsklinikum Magdeburg abgeschnitten hat.

Von Matthias Müller 24.11.2025, 15:43
Das Universitätsklinikum Halle gehört lauf Focus-Klinikliste zu den Top-Adressen in Deutschland.
Das Universitätsklinikum Halle gehört lauf Focus-Klinikliste zu den Top-Adressen in Deutschland. (Foto: dpa)

Halle/MZ. - Eine der Kernfragen zur Erstellung der alljährlichen Focus-Liste geht ans Eingemachte: In welche Krankenhäuser würden Ärzte selbst gehen – oder ihre Verwandten schicken? Zusammen mit Empfehlungen von Kliniken, Patientenbewertungen sowie Kriterien wie Fallzahlen, Fachbereichen, Ausstattung und Pflegestandard entsteht ein viel beachtetes Ranking – in dem es das Universitätsklinikum Halle jetzt erstmals in die Top 20 der Krankenhäuser Deutschlands geschafft hat. Wer aus Sachsen-Anhalt laut Focus noch unter den 100 führenden deutschen Kliniken ist.